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Spor

Softaoğlu Mehmed Pehlivan Yağlı Güreşleri sona erdi

Bursa'da bu yıl 15'ncisi düzenlenen Softaoğlu Mehmed Pehlivan Yağlı Güreşleri'nde başpehlivan Serhat Gökmen oldu.

6 Ağustos 2023 Pazar 23:47 - Güncelleme:
Softaoğlu Mehmed Pehlivan Yağlı Güreşleri sona erdi
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Yunuseli Havaalanı'nda yapılan güreşlerde 64'ü baş boyunda, yaklaşık bin 600 pehlivan er meydanına çıktı.

Minik boy, teşvik boy, tozkoparan, deste boy, küçük orta, büyük orta, baş altı ve baş boylarında yapılan güreşler, çekişmeli karşılaşmalara sahne oldu.

Başpehlivanlık mücadelesinde finalde Serhat Gökmen ve Orhan Okulu karşı karşıya geldi. Gökmen rakibini yenerek başpehlivanlık unvanının sahibi oldu.

Takım halinde ise en fazla dereceyi Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü güreşçileri elde etti.

Dereceye giren sporcuların madalya ve kupalarını protokol üyeleri takdim etti.

Bursalıların da yoğun ilgi gösterdiği güreşleri, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, AK Parti Bursa Milletvekilleri Mustafa Varank, Mustafa Yavuz ve Emine Yavuz Gözgeç, MHP Bursa Milletvekilleri İsmet Büyükataman ve Fevzi Zırhlıoğlu, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Başkan İbrahim Türkiş, AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan ve ilçe belediye başkanları da izledi.

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