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Spor

Sofyan Amrabat: Çocukluğumdan beri bunun için çalıştım

Manchester United'ın yeni transferi Sofyan Amrabat kazandıkları Crystal Palace maçı sonrasında açıklamalarda bulundu.

27 Eylül 2023 Çarşamba 18:21 - Güncelleme:
Sofyan Amrabat: Çocukluğumdan beri bunun için çalıştım
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Yaşadığı bel sakatlığından dolayı bu sezon ilk defa Manchester United formasını Crystal Palace'ı, 3-0 yendikleri maçta giyebilen Sofyan Amrabat maç sonrasında önemli açıklamalarda bulundu.

Maç içerisinde Erik ten Hag nerede isterse orada oynayabileceğini söyleyen Sofyan Amrabat, "Erik ten Hag'a, kaleci bile olsa, bana ihtiyaç duyduğu yerde ve takımın bana ihtiyaç duyduğu yerde oynayacağımı söyledim. Takıma yardımcı olabileceğim yerde oynuyorum, bugün sol bekti. Biraz serbest bir rolüm vardı, sanırım biraz orta sahada oynadığımı gördünüz, bu yüzden güzeldi, iyiydi." ifadelerini kullandı.

"ÇOCUKLUĞUMDAN BERİ ÇALIŞTIM"

Maçın hafta içi oynanmasına rağmen stadı dolu gördüğünü söyleyen Sofyan Amrabat, "Maç hafta içi oynanmasına rağmen tıklım tıklım doluydu, bu inanılmaz." dedi ve şu kelimelerle cümlelerini noktaladı:

"Çocukluğumdan beri bu an için çalıştım. Tüm kariyerim ve hayatım boyunca bunun için çok çalıştım, bu yüzden burada oynamak muhteşemdi."

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