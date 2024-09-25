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Spor

Sofyan Amrabat: Hayalimiz Avrupa Ligi'ni kazanmak

Fenerbahçeli futbolcu Sofyan Amrabat, Avrupa Ligi'nde oynayacakları Union Saint-Gilloise maçı öncesi düzenlenen basın toplantısında konuştu.

25 Eylül 2024 Çarşamba 13:10 - Güncelleme:
Sofyan Amrabat: Hayalimiz Avrupa Ligi'ni kazanmak
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Fenerbahçe'nin orta saha oyuncusu Sofyan Amrabat, Union Saint-Gilloise karşılaşması öncesi basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Amrabat, "Çok önemli bir maç oynayacağız. Reaksiyon verme şansımız var. Çok önemli bir maç kaybettik sahamızda. Taraftarımız müthiş bir atmosfer oluşturmuştu. Bizlerin de onlara bir şeyler sunabilmesi gerekiyor. Reaksiyon göstermek zorundayız." ifadelerini kullandı.

"Hayalimiz Avrupa Ligi'ni kazanmak." diyen Amrabat, teknik direktör Jose Mourinho için, "Bana göre gerçekten Mourinho ismi, çok büyük bir isim. Onunla çalışmak benim için büyük bir gurur. Çalıştığı her yerde kupa kazanmış. Dünyanın en iyi teknik direktörlerinden biri. Her oyuncu bana göre onunla çalışmayı hayal eder." sözlerini sarf etti.

JOSE MOURINHO

Amrabat, sözlerine, "Geldiğim ilk günden itibaren bir aile ortamının içerisine girdiğimi hissediyorum. Herkes tarafından iyi karşılandım. Herkese teşekkür etmek istiyorum. Atmosfer şu anda iyi. Son maçtan dolayı üzgünüz ama yolumuza devam etmeliyiz. Reaksiyon göstermeye odaklanmamız gerekiyor. Taraftara üzgün olduğumuzu göstermek için fırsat. Reaksiyon maçı. Elimizden geleni yapıp onları mutlu edebilecek bir sonuç almak istiyoruz." diye devam etti.

OYNADIĞI POZİSYON

Son olarak oynadığı farklı pozisyonlarla ilgili soru yöneltilen Faslı futbolcu, "Kariyerimde çok fazla pozisyonda oynadım ama ben orta saha oyuncusuyum. Orta sahada oynamak isterim ama hocam benden başka bir pozisyonda oynamamı istiyorsa bunu yaparım. Pozisyonum orta saha, en iyi pozisyonum bu ama takım için de her şeyi yaparım." dedi.

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