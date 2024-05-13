Sofyan Amrabat, Süper Lig devine hayırlı olsun! Transfer bombasını patlattılar

Son dönemde başarı olarak oldukça düşüşte olan Manchester United, yapılanmaya gitmeye karar verdi. Gelecek sezon daha başarılı bir kadro kurmak isteyen Kırmızı Şeytanlar, şimdiden harekete geçti. Kulüpteki birçok yıldız isimle yolları ayırma kararı alan İngiliz devinin, son kurbanı Sofyan Amrabat oldu.

SOFYAN AMRABAT ADIM ADIM SÜPER LİG'E!

Manchester United, sezon başında Fiorentina'da kiraladığı Sofyan Amrabat'tan memnun kalmadı. Kırmızı Şeytanlar, 20+5 milyon euro satın alma opsiyonu bulunan Faslı yıldızın opsiyonunu kullanmama kararı aldı. Bu sezon beklentileri karşılamayan 27 yaşındaki oyuncu, sezon sonunda İtalyan ekibine geri dönecek.

FENERBAHÇE DEVREDE

İtalyan basınından Tuttosport'un haberine göre; Fiorentina, Sofyan Amrabat'ı elden çıkarıp gelir elde etmek istiyor. Süper Lig'den Fenerbahçe'nin, yıldız oyuncunun durumunu yakından takip ettiği aktarıldı. Sarı lacivertliler, uygun bir bonservisle olursa Amrabat'ı kadrosuna katmaya sıcak bakıyor.

İNGİLTERE KARNESİ

Manchester United formasıyla bu sezon 27 maçta süre alan Faslı yıldız, gol veya asist katkısı sağlayamadı. Tecrübeli orta sahanın piyasa değeri 22 milyon euro olarak belirtiliyor.

Star Gazetesi