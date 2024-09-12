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Spor

Sofyan Amrabat takımla birlikte ilk antrenmanına çıktı

Süper Lig'in 5. haftasında Kasımpaşa ile karşılaşacak Fenerbahçe'nin yeni transferi Sofyan Amrabat bugün takımla birlikte ilk antrenmanına çıktı.

IHA12 Eylül 2024 Perşembe 13:46 - Güncelleme:
Sofyan Amrabat takımla birlikte ilk antrenmanına çıktı
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Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig 5. haftasında Kasımpaşa ile 15 Eylül Pazar günü deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla devam etti. Sarı-lacivertlilerin yeni transferlerinden Sofyan Amrabat da takımla ilk idmanına çıktı.

Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen idman, salonda yapılan core çalışmaları ile başladı. Ardından sahaya geçen oyuncular; çabukluk ve koordinasyon hareketlerinin ardından pas çalışması yaptılar. Antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Sarı-lacivertliler, hazırlıklarına yarın gerçekleştireceği antrenmanla devam edecek.

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