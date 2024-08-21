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  • Sofyan Amrabat transferi hayırlı uğurlu olsun! Resmen imzalıyor
Spor

Sofyan Amrabat transferi hayırlı uğurlu olsun! Resmen imzalıyor

Fenerbahçe ile Galatasaray'ın gündemine olan Faslı yıldız orta saha Sofyan Amrabat için yeni gelişmeler yaşanıyor. Geçtiğimiz sezonu Manchester United'da kiralık geçiren yıldız isim transferde kararını verdi. İşte Amrabat'ın gideceği takım...

21 Ağustos 2024 Çarşamba 18:41 - Güncelleme:
Sofyan Amrabat transferi hayırlı uğurlu olsun! Resmen imzalıyor
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Geçtiğimiz sezon transferin gözdesi olan, adı Galatasaray ile anılan Faslı futbolcu Sofyan Ambarat transferde tercihini kiralık olarak Manchester United'dan yana kullanmıştı. İngiliz ekibi 9 milyon euro kiralama bedeli ödediği yıldız oyuncunun satın alma opsiyonunu kullanmadı ve Ambarat Fiorentina'ya geri döndü.

FENERBAHÇE VE GALATASRAY TRANSFERDEN VAZGEÇMEDİ

Geçtiğimiz yıl Galatasaray'ın kıyısından dönen Ambarat için bu sene hem Fenerbahçe hem Galatasaray nabız yoklamaya devam ediyor. Bir orta saha oyuncusu alacak olan Fenerbahçe'nin bu transferde hala masada olduğu biliniyor. Sarı lacivertli ekip Avrupa'da transfer piyasının da bitmesini bekliyor. Ambarat bu dönemde istediği teklifi alamazsa Fenerbahçe'ye imza atması ihtimal dahilinde.

AMBARAT KARARINI VERDİ

Ancak Sofyan Ambarat transfer için kararını verdi. Yıldız orta sahayı kadrosunda tutmak isteyen Fiorentina'nın bunda başarılı olması pek mümkün gözükmüyor. Faslı yıldız için Napoli'nin de teklif yapacağı öğrenildi. Ancak Ambarat Premier Lig'e dönmek istiyor. Geçen yılı geçrirdiği Manchester United ile tekrar anlaşan yıldız isim kulüplerin anlaşmasını bekliyor. Amrabat bir sürpriz olmazsa ise Manchester United'a dönecek.

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