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  • Sol bek için dümeni Ada'ya kırdı! Galatasaray'ın transferdeki en büyük rakibi ManU
Spor

Sol bek için dümeni Ada'ya kırdı! Galatasaray'ın transferdeki en büyük rakibi ManU

Angelino ve Köhn'ü gönderdikten sonra Jakobs'un sakatlığı sonrası sol bekte sorun yaşayan Galatasaray buraya bir takviye yapmak istiyor. Sarı kırmızılı ekip bu doğrultuda dümeni İngiltere'ye kırdı ve Crystal Palace forması giyen Tyrick Mitchell için düğmeye bastı. Ancak bu transferde Galatasaray'ın en büyük rakibi İngiliz devi Manchester United. İşte detaylar...

Akşam21 Kasım 2024 Perşembe 09:02 - Güncelleme:
Sol bek için dümeni Ada'ya kırdı! Galatasaray'ın transferdeki en büyük rakibi ManU
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İtalyan basınından Mondocalcionews, Crystal Palace'tan Tyrick Mitchell'in Galatasaray'ın hedefi olduğunu duyurdu. Sezon sonunda mukavelesi bitecek 25 yaşındaki İngiliz futbolcunun Manchester United tarafından da istenildiği belirtildi. Palace kulübü, oyuncuyu mukavele uzatma konusunda ikna edemedi. Bu sebeple devre arasında ayrılık ihtimali kuvvetli. Sarı kırmızılıların hedefi, bütçeyi zorlamadan Mitchell transferini neticeye erdirmek. Angelino ve Köhn'ü gönderdikten sonra Jakobs'un sakatlığıyla sarsılan Aslan, bu bölgede umduğunu bulamadı. Elias Jelert de devre arası yolcu...

TRANSFERDEKİ DEV RAKİP MANU

Mondocalcio'da yer alan haberde şu ifadeler yer alıyor: "Manchester United'ın hedefi olan Tyrick Mitchell, Galatasaray tarafından aranıyor. Türk kulübünün önemli bir hedefi haline geldi. İngiltere'nin en iyi bek oyuncuları arasında gösterilen Mitchell, birçok üst düzey kulübün dikkatini de çekmiş durumda. Bunlardan en önemlisi Manchester United... Kırmızı Şeytanlar; Shaw'ın formda kalamaması ve aksaklıklar nedeniyle uzun süredir sorun yaşıyor. Galatasaray da rekabette... Oyuncunun sezon sonu sözleşmesi bitecek.

BEDELSİZ OLARAK AYRILABİLİR

Galatasaray, Mitchell için çok istekli ve ocak dönemi için süreci başlattı. Türk ekibi Aston Villa'dan Lucas Digne'i kaçırmıştı. Sol bekteki sorunu çözmek için istekliler. Palace'ın önemi göz önüne alındığında futbolcu ocak ayında diğer kulüplerle sözleşme görüşmelerine başlayabilir. Mitchell bedavaya ayrılırsa Palace efsanesi Zaha'daki durumun benzeri yaşanacak." Bu sezon Premier Lig'de 11 maçta oynayan Mitchell 1 asist yaptı. EFL Cup'taki 3 maçta skor katkısı yok. 2 kez İngiliz Milli Takımı'nda oynadı

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