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  • Sol bek için dümeni İspanya'ya kırdı! Beşiktaş'ta hedef Sergi Cardona
Spor

Sol bek için dümeni İspanya'ya kırdı! Beşiktaş'ta hedef Sergi Cardona

Transfer çalışmalarına hız kesmeden devam eden Beşiktaş bu sezon Masuaku'nun çok sık sakatlanması nedeniyle sol beke takviye yapmayı planlıyor. Siyah beyazlı ekip, sol bek takviyesi için aradığı ismi İspanya'da buldu. Beşiktaş'ın Las Palmas forması giyen Sergi Cardona'nın menajeriyle görüşme gerçekleştireceği öğrenildi. İşte detaylar...

Takvim25 Nisan 2024 Perşembe 09:28 - Güncelleme:
Sol bek için dümeni İspanya'ya kırdı! Beşiktaş'ta hedef Sergi Cardona
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Gelecek sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta gündeme sürpriz bir isim geldi. Siyah-Beyazlılar'da Masuaku'nun çok sık sakatlanması nedeniyle sol beke takviye yapmayı kararlaştıran Beşiktaş kurmayları, rotasını İspanya'ya kırdı. Kartal'ın hedefindeki isim ise La Liga takımlarından Las Palmas'ta forma giyen Sergi Cardona...

MENAJERİ İLE GÖRÜŞELECEK

Beşiktaş Yönetimi'nin 24 yaşındaki futbolcunun menajeri ile önümüzdeki günlerde bir araya geleceği ve transfer şartlarının masaya yatırılacağı öğrenildi.

AYRILMASINA KESİN GÖZÜYLE BAKILIYOR

İspanyol ekibiyle sezon sonunda sözleşmesi sona erecek ve boşa çıkacak yıldız oyuncunun da takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

3 GOLE KATKISI VAR

Bu sezon istikrarlı bir görüntü çizen ve 32 maçta görev alan Cardona, 1 gol atarken 2 de asist yaptı. Las Palmas altyapısından yetişen genç futbolcunun 2020 yılında 50 bin Euro olan piyasa değeri şu anda 6 milyon Euro...

BEŞİKTAŞ, İSTEDİĞİNİ ALAMADI

Beşiktaş bu sezon sol beklerinden istediği katkıyı alamadı. Masuaku, sezon boyunca sakatlıklarla boğuştu ve sadece 14 lig maçında süre aldı. Emrecan Terzi ve Umut Meraş ise teknik heyetin beklentilerine karşılık veremedi.

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