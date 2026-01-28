İSTANBUL 13°C / 11°C
Sol bek transferi için görüşmeler başladı! Beşiktaş'ta Kostas Tsimikas sesleri

Ara transfer döneminde kadrosuna sol bek takviyesi yapmak isteyen Beşiktaş, İtalyan ekibi Roma'da kiralık olarak forma giyen Kostas Tsimikas için düğmeye bastı. Siyah beyazlı ekip, Tsimikas'ın transferi konusunda Roma'nın yanı sıra bonservisinin bulunduğu Liverpool'la da görüşmelerini sürdürüyor. İşte detaylar...

28 Ocak 2026 Çarşamba 15:48
Sol bek transferi için görüşmeler başladı! Beşiktaş'ta Kostas Tsimikas sesleri
Beşiktaş'ta transfer çalışmaları devam ediyor. Kadroya bu dönemde en az 3 takviye yapmayı planlayan yönetim, stoper ve sol bek transferi için girişimlerini sürdürüyor.

Agbadou ve Tavares ile ilgili görüşmelerden sonuç alamayan siyah beyazlı ekip, sol bek transferi için Kostas Tsimikas'ı gündemine aldı.

Roma'da kiralık olarak forma giyen Yunan oyuncunun, sözleşmesini feshetmesi bekleniyor.

İtalyan ekibi ise, Tsimikas'ın yerine bir alternatif bulunmadan ayrılığa onay vermeyeceğini duyurdu. Beşiktaş, Tsimikas'ın transferi konusunda Roma'nın yanı sıra bonservisinin bulunduğu Liverpool'la da görüşmelerini sürdürüyor.

Beşiktaş'ta stoper bölgesi için de daha somut adımlar atılması bekleniyor.

Başkan Serdal Adalı geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada " 6 Şubata kadar gereken tüm takviyeleri yapacağız. Panik transferi yapmayacağız" ifadelerini kullandı.

