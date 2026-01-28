Beşiktaş'ta transfer çalışmaları devam ediyor. Kadroya bu dönemde en az 3 takviye yapmayı planlayan yönetim, stoper ve sol bek transferi için girişimlerini sürdürüyor.

Agbadou ve Tavares ile ilgili görüşmelerden sonuç alamayan siyah beyazlı ekip, sol bek transferi için Kostas Tsimikas'ı gündemine aldı.

Roma'da kiralık olarak forma giyen Yunan oyuncunun, sözleşmesini feshetmesi bekleniyor.

İtalyan ekibi ise, Tsimikas'ın yerine bir alternatif bulunmadan ayrılığa onay vermeyeceğini duyurdu. Beşiktaş, Tsimikas'ın transferi konusunda Roma'nın yanı sıra bonservisinin bulunduğu Liverpool'la da görüşmelerini sürdürüyor.

Beşiktaş'ta stoper bölgesi için de daha somut adımlar atılması bekleniyor.

Başkan Serdal Adalı geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada " 6 Şubata kadar gereken tüm takviyeleri yapacağız. Panik transferi yapmayacağız" ifadelerini kullandı.