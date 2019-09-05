Sol beke 2 aday

EURO 2020 elemeleri H Grubu’nda 7 Eylül’de (yarın) İstanbul’da Andorra ile karşılaşacak olan A Milli Takım’da sol bek sıkıntısı yaşanıyor. Teknik Direktör Şenol Güneş’in, Hasan Ali Kaldırım’ın yanı sıra Emre Taşdemir’in olmaması nedeniyle savunmanın solunda kime görev vereceği sorusu cevap ararken, Emre Kılınç ve Umut Meraş’ın isimleri ön plana çıkıyor.

RESMİ MAÇ OYNAMADILAR

Ay-Yıldızlılar’ın teknik direktörü ya Sivasspor’da daha çok orta sahanın solunda oynayan, sezona iyi bir başlangıç yapan Emre’ye sol bekte görev verecek ya da geçen sezon Süper Lig’e veda eden Bursaspor’dan Fransız temsilcisi Le Havre’a transfer olan Umut Meraş’a şans tanıyacak. Her iki oyuncu da bugüne kadar Ay-Yıldızlı forma ile resmi maça çıkmadı.

FORVETTE KENAN VE CENK

Sol bek için bu iki oyuncu arasında tercih yapacak olan Güneş’in kalede Mert Günok’a, savunmanın sağında Zeki Çelik, stoperde Çağlar Söyüncü ile Merih Demiral’a yer vereceği öğrenildi. Orta sahanın göbeğinde kaptan Emre ile İrfan Can Kahveci’nin solda Hakan Çalhanoğlu, solda Yusuf Yazıcı’nın oynaması bekleniyor. Forvet hattında Cenk Tosun ve Kenan yer alacak.