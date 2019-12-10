Sol beke Başakşehirli Clichy
FRANSIZ basını Fenerbahçe’nin Başakşehir’de forma giyen Gael Clichy ile ilgilendiğini ileri sürdü.
- Star Spor
2017’de bedelsiz olarak Manchester City’den Turuncu-Lacivertli kulübe transfer olan 34 yaşındaki sol bek başarılı performansı ile dikkat çekerken, Kanarya’nın radarına girdi. Bu sezon Başakşehir’de 18 maçta görev alıp, 1 gol ve 2 asistle oynayan Clichy için Fenerbahçe yönetiinin devre arasında bir görüşme yaparak işi bitireceği ileri sürüldü. Bu arada Fenerbahçe’nin forvete takviye için Denizlispor’da oynayan Hugo Rodallega ile de ilgilendiği ifade edildi
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