Sol beke Başakşehirli Clichy

2017’de bedelsiz olarak Manchester City’den Turuncu-Lacivertli kulübe transfer olan 34 yaşındaki sol bek başarılı performansı ile dikkat çekerken, Kanarya’nın radarına girdi. Bu sezon Başakşehir’de 18 maçta görev alıp, 1 gol ve 2 asistle oynayan Clichy için Fenerbahçe yönetiinin devre arasında bir görüşme yaparak işi bitireceği ileri sürüldü. Bu arada Fenerbahçe’nin forvete takviye için Denizlispor’da oynayan Hugo Rodallega ile de ilgilendiği ifade edildi