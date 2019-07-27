Sol beke Collins iddiası

Alman basını, Siyah-Beyazlılar’ın, Bundesliga ekiplerinden Paderborn’da forma giyen Nijeryalı Jamilu Collins içi araştırma yaptığını yazdı. Abdullah Avcı’nın kadrosunda görmeyi çok istediği 24 yaşındaki oyuncu için Beşiktaş yönetiminin teklifte bulunacağı belirtildi. Collins, geçen sezon Bundesliga 2’de 38 maçta forma giymişti.