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Sol beke Collins iddiası

SOL bekte Caner Erkin’e alternatif arayan Beşiktaş’ın gündemine sürpriz bir isim geldi.

  • Star Spor
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Alman basını, Siyah-Beyazlılar’ın, Bundesliga ekiplerinden Paderborn’da forma giyen Nijeryalı Jamilu Collins içi araştırma yaptığını yazdı. Abdullah Avcı’nın kadrosunda görmeyi çok istediği 24 yaşındaki oyuncu için Beşiktaş yönetiminin teklifte bulunacağı belirtildi. Collins, geçen sezon Bundesliga 2’de 38 maçta forma giymişti.

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