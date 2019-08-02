Sol beke çözüm planı Melnjak ya da Umut
BAYERN Münih maçında sakatlanan Hasan Ali Kaldırım’ın en az 6 hafta (yaklaşık 1.5 ay) sahalardan uzak kalacak olmasının ortaya çıkmasının ardından sol bek arayışına geçen Fenerbahçe için 2 ismin ön plana çıktığı belirlendi.
- Star Spor
Sarı-Lacivertliler, geçen sezonun ikinci yarısında Çaykur Rize’de müthiş bir performans ortaya koyan Dario Melnjak ile Beşiktaş’ın da listesinde olan Bursasporlu Umut Meraş’ı gündemine aldı. Yönetimin Melnjak ya da Umut’la sol bek sorununu çözmeyi planladığı öğrenildi
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.