Teknik Direktör Ersun Yanal’ın raporu doğrultusunda Hasan Ali Kaldırım’a alternatif arayan Sarı-Lacivertliler’in, Serie A ekibi Lazio’da forma giyen Riza Durmisi ile büyük ölçüde anlaştığı öğrenildi. 25 yaşındaki Danimarkalı sol beki 1 yıllığına kiralayacak olan Kanarya, Lazio’ya 1.5 milyon euro kiralama bedeli ödeyecek. Durmisi’nin bugün sportif direktör Damien Comolli ili birlikte İstanbul’a gelip sağlık kontrolünden geçtikten sonra Fenerbahçe ile sözleşme imzalaması bekleniyor. Transfer döneminin başında Beşiktaş’ın da gündemine gelen Durmisi, geçen sezon Lazio formasıyla 19 resmi maçta giymiş, ancak asist veya gol katkısı yapamamıştı.