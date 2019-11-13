Sol beke Milanlı Rodriguez iddiası
ARA transfer döneminde Nagatomo ile yollarını ayırmaya hazırlanan Galatasaray, alternatif ismi de buldu.
- Star Spor
Sarı-Kırmızılılar’ın, Milan’ın İsviçreli sol beki Ricardo Rodriguez için devreye girdiği ileri sürüldü. İtalyan basının iddiasına göre Galatasaray, devre arası transfer döneminde Milan’ın İsviçreli sol beki Ricardo Rodriguez için nabız yoklayacak. Milan’ın da 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunan futbolcunun maliyetinden kurtulmak için gelecek tekliflere açık olduğu belirtildi.
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