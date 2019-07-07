Sol beke son aday Casimir Ninga

L’Equipe, Siyah-Beyazlılar’ın Lig 1’den düşen Caen’de forma giyen Casimir Ninga’nın transferi için harekete geçtiğini iddia etti. Haberde 26 yaşındaki Çad’lı sol beke Nantes ve Çin’den de teklifler olduğu kaydedildi.