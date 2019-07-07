Sol beke son aday Casimir Ninga
ADRİANO’NUN takımdan ayrılmasından sonra sol bek arayan Beşiktaş’ın, bugüne kadar görüşmelerde bulunduğu isimlerden bir türlü sonuç alamayınca rotasını Fransa’ya çevirdiği ortaya çıktı.
- Star Spor
L’Equipe, Siyah-Beyazlılar’ın Lig 1’den düşen Caen’de forma giyen Casimir Ninga’nın transferi için harekete geçtiğini iddia etti. Haberde 26 yaşındaki Çad’lı sol beke Nantes ve Çin’den de teklifler olduğu kaydedildi.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.