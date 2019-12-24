İSTANBUL 11°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    5,9512
  • EURO
    6,6022
  • ALTIN
    285.133
  • BIST100
    113153
Spor

Sola 5 aylığına Rodriguez

Devre arasında sol bek takviyesi yapmayı planlayan Fener, 27 yaşındaki İsviçreli futbolcu için Milan’la görüşüyor. Sarı-Lacivertli yönetim Rodriguez’i sezon sonuna kadar kiralamak istiyor

Star Spor24.12.2019  22:34 - Güncelleme: 24.12.2019  22:34

SÜPER Lig’de sezona şampiyonluk parolasıyla giren Fenerbahçe’de devre arası transferleri için çalışmalar devam ediyor. Kulübün mali yönden zor durumda olması nedeniyle dikkatli hareket etmek zorunda olan Sarı-Lacivertliler, sol bek için düşündükleri Ricardo Rodriguez transferini de bonservis ücreti ödemeden gerçekleştirmeyi planlıyor. 27 yaşındaki İsviçreli savunmacı için kulübü Milan’la masaya oturan yönetim, İtalyan ekibine 5 aylık kiralama teklifinde bulundu. Milan’ın onay vermesi durumunda Rodriguez ikinci yarıda Fener forması giyecek.

İsraftan bahseden İP´li vekil Lütfü Türkkan´ın evinde şatafatlı Noel eğlencesi

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Emekliye 2020'de 3'lü müjde paketi
Emekliye 2020'de 3'lü müjde paketi

Emekliye 2020'de 3'lü müjde paketi

Türkiye ve Rusya 'karşılık veririz' dedi! AB'nin cesareti var mı?
Türkiye ve Rusya 'karşılık veririz' dedi! AB'nin cesareti var mı?

Türkiye ve Rusya 'karşılık veririz' dedi! AB'nin cesareti var mı?

İki noktada petrol ve doğal gaz keşfedildi
İki noktada petrol ve doğal gaz keşfedildi

İki noktada petrol ve doğal gaz keşfedildi

ABD'li ekonomist: Trump Çin'i 'Yeniden Harika Yapacak'
ABD'li ekonomist: Trump Çin'i 'Yeniden Harika Yapacak'

ABD'li ekonomist: Trump Çin'i 'Yeniden Harika Yapacak'
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.