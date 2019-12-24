Sola 5 aylığına Rodriguez

Star Spor 24.12.2019 22:34 - Güncelleme: 24.12.2019 22:34

SÜPER Lig’de sezona şampiyonluk parolasıyla giren Fenerbahçe’de devre arası transferleri için çalışmalar devam ediyor. Kulübün mali yönden zor durumda olması nedeniyle dikkatli hareket etmek zorunda olan Sarı-Lacivertliler, sol bek için düşündükleri Ricardo Rodriguez transferini de bonservis ücreti ödemeden gerçekleştirmeyi planlıyor. 27 yaşındaki İsviçreli savunmacı için kulübü Milan’la masaya oturan yönetim, İtalyan ekibine 5 aylık kiralama teklifinde bulundu. Milan’ın onay vermesi durumunda Rodriguez ikinci yarıda Fener forması giyecek.