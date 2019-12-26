İSTANBUL 9°C / 3°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    5,9338
  • EURO
    6,5928
  • ALTIN
    287.657
  • BIST100
    113653
Spor

Sola ikinci aday Ghoulam

Sarı-Lacivertliler uzun süredir görüşme halinde oldukları Ricardo Rodriguez’de bir sorun çıkması halinde alternatif isim olarak Napolil’nin Cezayirli oyuncusunu listeye ekledi. Fenerbahçe’ye olumlu cevap veren Ghoulam çağrı bekliyor.

Star Spor26.12.2019  23:31 - Güncelleme: 26.12.2019  23:31

İKİNCİ yarı öncesi transfer döneminde hata yapmak istemeyen ve son dakika golü yememek için çaba harcayan Fenerbahçe, alternatifli çalışıyor. Hasan Ali’nin yanına bir sol bek daha almak isteyen ve ilk olarak Milanlı Ricardo Rodriguez ile görüşüp el sıkışan Sarı-Lacivertliler herhangi bir olumsuz gelişmeye karşı, ikinci bir isim ile de transfer görüşmesi yaptı...

5 MAÇTA FORMA GİYEBİLDİ

Kanarya yönetiminin Napoli’de forma giyen Cezayirli Faouzi Ghoulam ile temasa geçtiği belirtildi. Transfer görüşmesi İtalyan basınına da yansırken, 28 yaşındaki savunmacının bu sezon sadece 5 maçta forma giymesi ve sakatlık sonrası takımdan ayrı kalması nedeniyle ayrılmak istediği ifade edildi. Fenerbahçe de Ghoulam’ı kiralamak için teklif yaptı.

KULÜBÜ YEŞİL IŞIK YAKTI

Ghoulam’ın Sarı-Lacivertli takımda oynama fikrine sıcak baktığı ve İstanbul’dan çağrı beklediği kaydedildi. Fenerbahçe cephesi de oyuncu ile söz kestikten sonra kulübü ile de görüşmelere başladı. Napoli de 6 aylık kiralama için yeşil ışık yakarken, Kanarya, Ricardo Rodriguez’deki transfer gelişmelerine göre Ghoulam için olumlu ya da olumsuz son adımı atacak.

Dev kobra 3 metrelik pitonu böyle yuttu

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Dev kobra 3 metrelik pitonu böyle yuttu
Dev kobra 3 metrelik pitonu böyle yuttu

Dev kobra 3 metrelik pitonu böyle yuttu

2020 yılı için asgari ücret belli oldu
2020 yılı için asgari ücret belli oldu

2020 yılı için asgari ücret belli oldu

Şer cephesine ikinci sürpriz: Ziyaret gündem oldu
Şer cephesine ikinci sürpriz: Ziyaret gündem oldu

Şer cephesine ikinci sürpriz: Ziyaret gündem oldu

Milli Muharip Uçak için yeni gelişme
Milli Muharip Uçak için yeni gelişme

Milli Muharip Uçak için yeni gelişme
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.