Sola ikinci aday Ghoulam

Star Spor 26.12.2019 23:31 - Güncelleme: 26.12.2019 23:31

İKİNCİ yarı öncesi transfer döneminde hata yapmak istemeyen ve son dakika golü yememek için çaba harcayan Fenerbahçe, alternatifli çalışıyor. Hasan Ali’nin yanına bir sol bek daha almak isteyen ve ilk olarak Milanlı Ricardo Rodriguez ile görüşüp el sıkışan Sarı-Lacivertliler herhangi bir olumsuz gelişmeye karşı, ikinci bir isim ile de transfer görüşmesi yaptı...

5 MAÇTA FORMA GİYEBİLDİ

Kanarya yönetiminin Napoli’de forma giyen Cezayirli Faouzi Ghoulam ile temasa geçtiği belirtildi. Transfer görüşmesi İtalyan basınına da yansırken, 28 yaşındaki savunmacının bu sezon sadece 5 maçta forma giymesi ve sakatlık sonrası takımdan ayrı kalması nedeniyle ayrılmak istediği ifade edildi. Fenerbahçe de Ghoulam’ı kiralamak için teklif yaptı.

KULÜBÜ YEŞİL IŞIK YAKTI

Ghoulam’ın Sarı-Lacivertli takımda oynama fikrine sıcak baktığı ve İstanbul’dan çağrı beklediği kaydedildi. Fenerbahçe cephesi de oyuncu ile söz kestikten sonra kulübü ile de görüşmelere başladı. Napoli de 6 aylık kiralama için yeşil ışık yakarken, Kanarya, Ricardo Rodriguez’deki transfer gelişmelerine göre Ghoulam için olumlu ya da olumsuz son adımı atacak.