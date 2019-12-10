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Sola Saracchi, forvete Dessers

Galatasaray’ın 21 yaşındaki Uruguaylı savunmacı ile 25 yaşındaki Belçikalı golcü için harekete geçtiği ileri sürüldü.

  • Star Spor
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FRANSIZ basını, Şampiyonlar Ligi’nde yarın oynanacak PSG-Galatasaray maçı öncesi sarı-kırmızılı takım için sürpriz transfer iddialarında bulundu. Yahoo Sport’un muhabiri Manu Lonjon, devre arasında takıma takviye yapacak olan Cim-Bom’un Leipzig’de forma giyen Uruguaylı sol bek Marcelo Saracchi’yi kiralamak için düğmeye bastığını bildirdi. River Plate’ten 12 milyon euroya Leipzig’e transfer olan ve bu sezon 6 maçta oynayan 21 yaşındaki Uruguaylı savunmacının daha fazla süre almak için G.Saray’a sıcak baktığı kaydedildi. Lonjon, Cim-Bom’un forvet adayları arasında ise Heracles forması giyen Cyriel Dessers’in de bulunduğunu ileri sürdü. 25 yaşındaki Belçikalı forveti West Ham United ve Cagliari de istiyor.

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