Sola Uruguaylı Saracchi
Fenerbahçe ilk devrede büyük sıkıntı çektiği sol bek için ara transfer döneminde takviye yapmayı planlarken, Leipzig’de oynayan 21 yaşındaki oyuncu için girişimler başladı.
- Star Spor
KANARYA’DA ara transfer dönemine yavaş yavaş ısınmaya başladı. Ligin geride kalan döneminde özellikle sol bek mevkisinde sıkıntılar yaşayan Fenerbahçe’nin öncelikle bu sorunu halletmeyi planladığı öğrenildi. Sarı-Lacivertliler yeni bir sol bek için harekete geçerken, menajerlerin önerdiği Leipzigli Marcelo Saracchi için girişimler başladı.Geçen sezon River Plate’den transfer edilen 21 yaşındaki oyuncu bu sezon sadece 2 maçta görev aldığı için oynayacağı bir takıma gitmek istiyor. Bu oyuncuyu bir süre daha izleyecek olan Fener’de son kararı Teknik Direktör Ersun Yanal verecek
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