Sola Viking Fischer

RYAN Babel’le yollarını ayıran Beşiktaş, sol kanat için takviye arayışlarına hemen başlarken, ilk isim Danimarka’da bulundu. Siyah-Beyazlılar’ın İngiliz ekibi Fulham ile anlaşan Hollandalı yıldızın boşluğunu Kopenhag’da forma giyen 24 yaşındaki sol kanat oyuncusu Viktor Fischer’le doldurmak için düğmeye bastığı ortaya çıktı.

KOPENHAG 3.5 MİLYON EURO İSTİYOR

Transfer görüşmelerine hemen başlayan yönetimin ilk olarak Fischer’in menajeri eski ünlü futbolcu Sören Lerby ile masaya oturup, şartları sorduğu bildirildi. Kartal, 24 yaşındaki Viking için 2 milyon euroyu gözden çıkarırken, Kopenhag’ın kapıyı 3.5 milyon eurodan açtığı öğrenildi. Lerby, Danimarka kulübü yöneticileriyle görüştükten sonra Beşiktaş’a net bonservis rakamını bildirecek.

SATIŞ YOKSA KİRALAMA FORMÜLÜ

Beşiktaş’ın, 30 Haziran 2022’ye kadar sözleşmesi olan Fischer için Kopenhag’ı 2 milyon euroya ikna edememesi durumunda kiralama formülü devreye sokacağı kaydedildi. Bu sezon çıktığı 22 maçta 9 gol ve 1 asistle oynayan 24 yaşında ve 1 metre 82 santim boyundaki futbolcunun sol kanadın yanı sıra gerektiğinde forvet olarak da görev yapabildiği ifade edildi.