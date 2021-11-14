Solbakken: Hollanda'yı yenmek zorunda kalacağız

14 Kasım 2021 Pazar 00:24 - Güncelleme: 14 Kasım 2021 Pazar 00:24

Norveç teknik direktörü Stale Solbakken, Letonya karşısında alınan beraberlik ve Elyounoussi'nin sayılmayan golüyle ilgili konuştu.

Solbakken yaptığı açıklamada, "Norveç'in gecesi mahvedildi. Şimdilik güç muhtemelen Norveç'in elinde değil. Her şey olabilir ama muhtemelen Hollanda'yı yenmek zorunda kalacağız. Karadağ - Türkiye maçında da her şey olabilir" diye konuştu.

Norveçli hoca üzülmek için yeterli vakitleri de olmadığını ifade ederek, "Şimdi ölemeyiz, kendimiz için üzülmeye vaktimiz yok." açıklamasını yaptı.

Solbakken ayrıca maç içindeki şanssızlıklarından da yakınarak, "10 tane gol pozisyonu ürettik, bu kadar pozisyonunuz varsa kazanmak zorundasınız" diyerek sözlerini tamamladı.