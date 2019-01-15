Soldado Alaves yolcusu
F.BAHÇE’NİN İspanyol forveti Roberto Soldado’yu ülkesinden ve Suudi Arabistan’dan isteyenler var.
Alaves’in 33 yaşındaki golcü için bir teklif getirdiği öğrenildi. Soldado’nun da arzusu ailesiyle birlikte ülkesine yerleşmek. Ancak Arabistan takımlarının da astronomik teklifler yaptığı iddia ediliyor.
(Aksam)
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