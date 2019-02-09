Soldado: Bugün aldığımız mağlubiyette tüm sorumluluğu kabul ediyorum
İstikbal Mobilya Kayserispor'a 1-0 mağlup olan Fenerbahçe'nin İspanyol golcüsü Roberto Soldado, yenilgiyi üstlendi
Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında deplasmanda İstikbal Mobilya Kayserispor'a 1-0 mağlup olan Fenerbahçe'nin İspanyol golcüsü Roberto Soldado, yenilgiyi üstlendi.
Maçın 45 1. dakikasında hakeme itirazları nedeniyle direkt kırmızı kartla oyundan ihraç edilen Soldado, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün aldığımız mağlubiyette tüm sorumluluğu kabul ediyorum. Çok iyi bir gidişat yakalamışken bir bireysel aptallıktan dolayı maçı kaybettik. Özür dilerim." ifadelerini kullandı.
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