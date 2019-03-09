Soldado: İlk suçlu önde oynayan oyuncular

Takım halinde hatalar yaptıklarını vurgulayan İspanyol oyuncu, "İlk yarıda istediklerimizi yapamadık. İkinci yarıya başladık ve yine geri dönmeyi başardık. Saha içerisinde kazanacağımızı hissettik ama takım halinde hatalar yapıyoruz ve kolay goller yiyoruz. İlk suçlu önde oynayan oyuncular" dedi.

Pozisyonları değerlendiremediklerini belirten Soldado, "Her hafta benzer durumu yaşıyoruz. Alt sıralardan uzaklaşmıyoruz. Umarım haftaya sahamızda kazanırız. İkinci yarıda çok pozisyona girdik ama atamıyoruz. Bu nedenle maçı kaybettik" diye konuştu.

İstikrarlı oynayamadıklarını vurgulayan golcü isim, "90 dakika boyunca aynı şekilde istikrarlı oynayamıyoruz. İlk yarı ligin lideri iyi oynadı. Ancak ikinci yarı biz çok iyiydik. Bir maç 45 dakika, bir maç 60 dakika iyiyiz. Bunu 90 dakika yapsaydık, ligde iyi durumda olurduk. Bu yüzden acı çekiyoruz" ifadelerini kullandı.

(Sporx)