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Soldado: Takım için her zaman elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum

Fenerbahçeli futbolcu Roberto Soldado, Göztepe maçından sonra açıklamalarda bulundu.

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İspanyol oyuncu "Umuyorum ki kötü günler geride kalmıştır. İşler yoluna girdi gibi gözüküyor. Hala geliştirmemiz gereken çok nokta var. Daha yukarılara tırmanmamız lazım. Umuyorum ki oynadığımız futbolla insanlara keyif verebiliriz. Amacımız buraya gelen insanlar oynadığımız futbolla gurur duyarlar. Umuyorum ki takımıma katkı verebilirim. Takım için her zaman elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum. 1. 2. veya 3. forvet olmamız önemli değil, önemli olan takımın kazanması. Bulunduğum pozisyonda yüksek rekabet var. Kim iyiyse o oynasın. Herkes bu takıma katkı vermek istiyor. Bu hafta ve geçen hafta iyi örnekler yaşattık. 4-5 ay çok kötü dönemler geçirdik. Şu anda bu anın keyfini çıkarıyoruz ama en önemlisi bu görüntünün devam etmesi" ifadelerini kullandı.

Türkçenin ilk matbu eseri: Vankulu Lügati - Tarihte bugün 31 Ocak 1729

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