Soldado'dan 'Haydi Fenerbahçe' paylaşımı

Beşiktaş maçı kadrosuna alınmayan Fenerbahçe'nin İspanyol forveti Roberto Soldado'da sosyal medya hesabından bir mesaj yayınladı.

Tecrübeli futbolcu paylaşımında takımına zorlu maç öncesi destek verirken, "Bugün hiç olmadığı kadar daha fazla. Haydi Fenerbahçe. Bu takıma inanıyorum. Hep beraberiz." ifadelerini kullandı.