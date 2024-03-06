Solskjaer'den Fred'e övgü dolu sözler!

Manchester United'ın eski teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer, eski takım arkadaşı Roy Keane'ye açıklamalarda bulundu.

Roy Keane, Solskjaer döneminde Kasım 2021'de 2-0 kaybedilen Manchester City maçının ardından Norveçli teknik adamı orta sahada Fred'i oynattığı için eleştirmişti. Keane, o dönem, "Fred'in Manchester United'ın yeterince iyi olduğunu söyleyen herkes hayal dünyasında yaşıyor demektir" sözlerini kullanmıştı. İkilinin yeni buluşmalarında gündeme gelen konulardan biri yine Fred oldu.

Solskjaer, Manchester United'da çalıştığı dönemle şu anda Erik ten Hag döneminde benzerlik olup olmadığı yönündeki soruya, "Evet kesinlikle. Yine tutarsızlık söz konusu. Bir süre iyi oynadıktan sonra ne alacağınızı bilemezsiniz ve bu bir teknik direktör için en kötü şeydir. Eğer takımınızdan ne alacağınızı bilmiyorsanız, bu kesinlikle korkunçtur" dedi.

"10 ÜZERİNDEN 7-8 OYNAR"

Açıklamalarına devam eden Solskjaer, "İşte bu yüzden Fred, McTominay, Matic gibi oyunculara sahip olduğunuzda size her seferinde 10 üzerinden 7-8 vereceklerini bilirsiniz. Size her şeylerini vereceklerdir. Bu bir teknik direktör için en iyi duygu" sözlerini kullandı.

KEANE: "FRED'DEN EMİN DEĞİLİM"

Solskjaer'in bu açıklamasının ardından araya giren Keane ise, "Fred'in 10 üzerinden 7-8 olduğundan emin değilim" dedi.

Solskjaer ise eski takım arkadaşına, "Onu orta sahada oynatmayı severdim, çok koşardı. Bir orta saha oyuncusuysanız çok koşmanız şart." ifadelerini kullandı.

MANCHESTER UNITED PERFORMANSI

2018-2023 yılları arasında Manchester United forması giyen 31 yaşındaki Fred, İngiliz ekibinde 213 maçta 14 gol attı 19 asist yaptı.

FENERBAHÇE'DE NE YAPTI?

Brezilyalı orta saha oyuncusu, 2023 yaz transfer döneminde ise Manchester United'dan Fenerbahçe'ye transfer oldu. Fenerbahçe'de 22 kez sahaya çıkan Fred, 6 asist yaptı.