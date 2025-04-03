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Spor

Solskjaer: Hep gelişen bir Beşiktaş görmek istiyoruz

Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, kupada Göztepe ile oynayacakları maç öncesi açıklamalarda bulundu.

Haber Merkezi3 Nisan 2025 Perşembe 20:05 - Güncelleme:
Solskjaer: Hep gelişen bir Beşiktaş görmek istiyoruz
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Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, Ziraat Türkiye Kupası'nda Göztepe ile oynayacakları maç öncesi konuştu.

Norveçli teknik adam, "Bugün daha iyi bir takım görmek istiyoruz. Hep gelişen bir Beşiktaş görmek istiyoruz. Başkanımız bugün maalesef maçı izleyemeyecek ama tesislerde bize iyi dileklerde bulundu. Onun ve taraftarımız için oynayacağız. Galatasaray maçında birlikte olduğumuzda neler yapabileceğimizi gösterdik. Oyuncularımız bugün yaptıklarının devamını yapmak isteyecekler. Kaliteli bir şekilde hep daha iyisini yapmak için mücadele edeceğiz." dedi.

Solskjaer, kadro tercihi için, "Paulista, uzun süreli sakatlık yaşadı. Onu korumak için yedek tutuyoruz. Tayyip iyi bir oyuncu ve ona güveniyorum. Ersin, çok iyi bir kaleci ve Beşiktaş'ta şampiyon oldu. İki iyi kalecim var. İkisi de oynamayı hak ediyor. Takımdaki herkesin önemli olduğunu anlatmak için bu tarz oyuncuları oynatmak önemli. Ersin belki kupada daha fazla süre alır." diye konuştu.

  • Besiktas
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