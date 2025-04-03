Solskjaer: Kırmızı karttan sonra her şey değişti

Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskajer, Göztepe'ye 3-1 yenilip Türkiye Kupası'na veda etmelerinin ardından açıklamalarda bulundu.

"KIRMIZI KARTTAN SONRA HER ŞEY DEĞİŞTİ"

Mücadeleyi değerlendiren Solskjaer, "İlk 35 dakika gerçekten çok aradık, şut sayısında çok öndeydik. Kontrol ettik oyunu. Şanslar yakaladık ama o anlar, kırılma anları, kırmızı kart oldu. Kırmızı karttan sonra gelen golle her şey değişti. Ardından penaltı oldu. Futbolda ufak detaylar belirleyici oluyor. Ufak detaylar aleyhimize oldu. Oyuncularımızı suçlayamam. 3-1'den sonra bile fırsat yakaladık. Ellerinden geleni yaptılar." dedi.

"ODAĞIMIZ ARTIK LİG"

Bu sezon Süper Lig'i ilk 3'te bitirmek istediklerini söyleyen Norveçli hoca, "Takımın aslında motivasyona ihtiyacı yok, takım motive. Bizim hayalimiz, kupayı kazanmaktı ama olmadı. Odağımız artık lig. Kesinlikle üçüncülüğü istiyoruz. Avrupa'ya gitmek istiyoruz. İstikrarlı bir performans sergilemeliyiz. Belirleyici anlar, rastgele anlar aleyhimize oldu. Ufak bir dokunuş kırmızı kart, bunlar oluyor. Tayyip'in bir dokunması var ama bana ağır geldi, yumuşak temas diye düşünüyorum. Kabul etmesem de bunlar oluyor. İlk 3'te olmak istiyoruz bu sezon." ifadelerini kullandı.

"ÇOK KOLAY GOLLER YEDİK"

Özeleştiri yapan Solskajer, "Avrupa'ya gitmek için, ligde ilk 3 için kolay gol yememeliyiz. Bugün çok kolay goller hediye ettik. Bunu yapmamalıyız, bunu düzeltmeliyiz." dedi.