Solskjaer, Ozan Kabak'ı istedi

Manchester United'ta Mourinho'ya yolların ayrılmasının ardından sezon sonuna kadar göreve getirilen Ole Gunnar Solskjaer ocak transfer döneminde Türk yıldızın transferi için talimatı verdi. Savunmadaki bütün sıkıntılar nedeniyle Mourinho döneminde harekete geçen futbolcu izleme heyeti G.Saraylı yıldızı da listeye aldı. Solskjaer'in transfer hedeflerinden biri de Galatasaray'ın genç yıldızı Ozan Kabak. 18'lik yıldız için 7.5 milyon euroluk serbest kalma maddesinin ödenerek transfer edileceği belirtildi.

G.Saray'ın genç yıldızla sözleşme yenileyerek serbest kalma maddesini 21 milyon euroya çıkarmak istediğini ve bu neden ManU'nun bu gerçekleşmeden transferi noktalamak istediğini belirtildi. Savunmada revizyona gideceği belirtilen Solskjaer'in en az 2 savunma oyuncusu almak istediği ve listesinde Koulibaly, Milenkovic, Militao, Skriniar, Magueire, Diop gibi isimlerin de bulunduğu belirtildi.