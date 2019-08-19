İsmi Real Madrid ve Juventus ile anılan Paul Pogba'nın Manchester United'da kalacağı açıklandı. ManU'nun Chelsea'yi 4-0 yendiği maç sonrası geleceğiyle ilgili hala soru işaretleri olduğunu söyleyen Pogba'nın durumuyla ilgili açıklamayı Kırmızılar'ın menajeri Ole Gunnar Solskjaer yaptı. Norveçli teknik adam, başarılı orta saha oyuncunun takımda kalacağını söyledi.

İngiltere'de kapanan; ancak 2 Eylül'e kadar transfer sezonu açık olan İspanya ve İtalya için ismi geçen Pogba için konuşan Solskjaer, "Siz (basın) Pogba'nın etrafında sürekli soru işaretleri oluşturuyorsunuz. Takımdaki oyuncularımdan, yaptığım işten memnunum. İşimi seviroyum ve oyundan zevk alıyorum" diye konuştu.

"Pogba'yla ilgili sürekli soru işaretleri oluştu" diyen Norveçli çalıştırıcı, "Pogba ile ilgili yanıt vermediğim, onun burada kalmak istediğini belirttiğim basın toplantısı olmadı. Paul'un geleceğiyle ilgili bir endişem yok. Bana göre, burada kalacak" ifadelerini kullandı.

Pogba, Chelsea'yi 4-0 yendikleri sezonun ilk maçına 11'de başlamış ve Marcus Rashford ile Daniel James'in gollerinin asistini yapmıştı.