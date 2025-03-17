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Spor

Solskjaer sorunun kaynağını buldu! İşte çözüm

Süper Lig'de son olarak Konyaspor'a 1-0 yenilen Beşiktaş'ta teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, sorunun sebebini buldu.

HABER MERKEZİ17 Mart 2025 Pazartesi 11:16 - Güncelleme:
Solskjaer sorunun kaynağını buldu! İşte çözüm
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Beşiktaş geçtiğimiz hafta 9 kişi kalan Konyaspor'a 1-0 mağlup olmuştu. Bu maçın niye böyle bittiğinin analizlerini yapan Ole Gunnar Solskjaer, sebebini buldu.

ENERJİ EKSİKLİĞİ

Norveçli teknik adam son iki maçta eksik rakiplerine karşı varlık gösteremeyen takımda enerjinin ve temponun eksik olduğunu düşünüyor.

Bundan yola çıkarak maçlarda temposu düşük olan Alex Oxlade Chamberlain ve Joao Mario'yu yedek kulübesine çekmeyi düşünen deneyimli çalıştırıcı Ciro İmmobile'ye ise son zamanlardaki kötü performansını toparlaması için temkinlerde bulundu.

SEMİH VE MUÇİ İLK 11'E

Tempoyu arttırmak için Chamberlain ve Mario'yu yedeğe çekecek olan Ole, yerlerine Semih Kılıçsoy ve Ernest Muçi'yi monte etmeyi planlıyor.

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