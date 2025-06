Solskjaer: Taraftarımızı gururlandıracak bir takım kurmak istiyoruz

Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, Süper Lig'de oynanan Bodrum FK maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Transfer gündemine dair konuşan Ole Gunnar Solskjaer, "Başkanımız üç tane direkt ilk 11 oynayacak oyuncu almamız lazım demişti. Bu oyuncular şu an elimizdeki oyuncuları da geliştirecek. Benim buraya geldiğimdeki hedefim bizi Avrupa'ya taşımaktı. Biz şu an Avrupa kupalarında eleme mücadelelerinde bulunacağız. O maçları lige hazırlık olarak değerlendireceğiz. Şampiyon gibi düşünüp öyle hazırlanacağız. Şu an her şey çok iyi. Başkanımız çok hırslı iyi bir takım kurma konusunda. Taraftarımızın hak ettiği, onları gururlandıracak bir takım kurmak istiyoruz" dedi.