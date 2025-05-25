Solskjaer'den 3 farklı isim

Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Çaykur Rizespor'u konuk eden Beşiktaş'ta teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, Corendon Alanyaspor maçı kadrosuna göre 3 değişiklik yaptı.

Siyah-beyazlı takımda iç sahada oynanan sezonun son maçında önceki hafta forma giyen Joao Mario ve Mustafa Hekimoğlu yedek soyunurken Milot Rashica kadroya alınmadı.

Norveçli teknik adam, Joao Mario'nun yerine Gedson Fernandes'e forma verirken Mustafa Hekimoğlu'nun yerine ise Keny Arroyo'yu oynattı.

Milot Rashica'yı kadroya almayan Solskjaer, Ernest Muçi'yi Çaykur Rizespor'a karşı görevlendirdi.