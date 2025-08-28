İSTANBUL 28°C / 21°C
Spor

Solskjaer'den Arroyo açıklaması: Disiplin açısından alınmış bir karar

Beşiktaş'ta teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, Lausanne maçı öncesi konuştu. Norveçli çalıştırıcı, Keny Arroyo'nun kadroda olmamasının disiplin açısından alınmış bir karar olduğunu söyledi.

28 Ağustos 2025 Perşembe 19:29
Solskjaer'den Arroyo açıklaması: Disiplin açısından alınmış bir karar
Beşiktaş'ta transferi gündeme gelen Keny Arroyo ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı.

Arroyo, UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanşında oynanacak Lausanne ile oynanan maçın kadrosunda yer almadı.

Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, maç öncesi yaptığı açıkalamada "Beşiktaş gibi büyük bir camianın standartları vardır. Her oyuncu buna uymalıdır. Bazı oyuncular doğru karar vermiyorsa biz de bazı kararlar alırız. Keny'nin kadroda olmaması disiplin açısından alınmış bir karardır." dedi.

