Beşiktaş'ta transferi gündeme gelen Keny Arroyo ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı.

Arroyo, UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanşında oynanacak Lausanne ile oynanan maçın kadrosunda yer almadı.

Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, maç öncesi yaptığı açıkalamada "Beşiktaş gibi büyük bir camianın standartları vardır. Her oyuncu buna uymalıdır. Bazı oyuncular doğru karar vermiyorsa biz de bazı kararlar alırız. Keny'nin kadroda olmaması disiplin açısından alınmış bir karardır." dedi.