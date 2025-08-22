Solskjaer'den sert eleştiri: Bazı oyuncuların kendilerini motive etmesi gerek

UEFA Konferans Ligi'nde Lausanne ile 1-1 berabere kalan temsilcimiz Beşiktaş'ta teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Solskjaer, "Biz de hocalarla, ekibimle konuştuk. 10-15 dakika kontrolü kaybedip kazanamıyoruz. Bazı oyuncuların da sahada kendilerini motive etmesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Norveçli hoca, "1-0 öndeyseniz daha iyi savunma yapmayı beklersiniz. Maalesef yine kornerden gol yedik. Sentetik zemin, oyuncularım için yeni bir zemin. Galip gelmek istiyorduk. Kornerde zayıf bir savunma yaptığımızı söyleyebilirim" dedi.

Ole Gunnar Solskjaer, "Joao, Orkun ve Ndidi ile orta sahada kontrolü daha fazla sağlayabiliyoruz ama ilk yarıda çok top kaybı yaptık. Bunda sentetik zeminin bir etkisi olabilir. İkinci yarı ritmimizi bulduk. Rakibimizin ceza sahasına daha fazla girmesi konusunda haklısınız. Oyun stilleri direkt toplarla ilgili, fiziksel olarak iyiler, çok fazla koşu atıyorlar. Topa sahip olma oranı bizdeydi. Rakibin taraftarını susturup kendimize inanç aşılamak istedik. Gol de bulduk. Bu anlamda iyiydik. Maçın kontrolünü maalesef kornerden gol yiyerek kaybettik" açıklamasında bulundu.