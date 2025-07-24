Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, 4-2 mağlup oldukları Shakhtar Donetsk maçı sonrası konuştu.

"İYİ SAVUNMA YAPSAK, YEMEZDİK"

Mücadeleyi değerlendiren Solskjaer, "Öncelikle kaliteli ve iyi bir rakibe karşı oynadık. Savunmada daha iyi oynamalıydık. 4 gol de daha iyi savunma yapmamız gereken gollerdi. İyi savunma yapsak, bu golleri yemezdik." dedi.

"RÖVANŞ BİZİM İÇİN DAHA İYİ OLACAK"

Açıklamalarında devam eden deneyimli hoca, "Bazı oyuncular geç geldi ve hazır olmadıklarını söyleyebilirim. Bu maç bizim için daha kesin olmamız gereken bir maçtı. Önümüzdeki haftaki rövanş maçı bizim için daha iyi olacak." ifadelerini kullandı.

"HATALARIMIZDAN ÖĞRENECEĞİZ"

Rövanşta daha hazır olacaklarını söyleyen Norveçli çalıştırıcı, "Hatalarımızdan öğreneceğiz. Zor olacak ama benim kariyerimde böyle durumlardan döndüğüm maçlar oldu. Rövanşta daha hazır olacağız. O maçta ilk golü atıp o şekilde maçı çözeceğimi düşünüyorum." sözlerini sarf etti.