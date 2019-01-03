İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,4422
  • 6,1914
  • 225.737
  • 88.856
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Solskjaer'in gözden çıkardığı Fellaini’nin yeni adresi Galatasaray olabilir

Çin basınında çıkan haberlere göre; Mourinho sonrası göreve gelen Solskjaer’in yüzüne bakmadığı 31 yaşındaki futbolcu, Manchester United’ı terk edecek. Gitmesi en muhtemel adres ise Galatasaray! Maliyeti de yüksek olmayacak.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

ADI yıllardır Galatasaray’la anılan Fellaini konusunda sıcak gelişmeler yaşanıyor. Portekizli Menajer Jose Mourinho’nun ısrarla takımda tuttuğu 31 yaşındaki Belçikalı orta saha oyuncusu, artık yolun sonuna geldi. Manchester United’ın başına geçen Solskjaer, Fellaini’nin yüzüne bile bakmıyor. Çin basınında çıkan haberlere göre; İngiliz ekibi onu son derece uygun bir bedelle elden çıkarmak istiyor. Fellaini’nin kulübüyle 2020 yılına kadar mukavelesi bulunuyor.

ÖNCELİKLE SATIŞ YAPMALI

Selçuk İnan’ın mukavelesi bu sezon sonunda bitecek. Orta alanda görev yapan diğer isimlerden Ndiaye de kiralık olarak Sarı-Kırmızılı formayı giyiyor. G.Saray bu sebeple Fellaini’yi kadrosuna katabilir. Finansal Fair Play’e göre Sarı-Kırmızılılar’ın kiralık veya bonservisi elinde olan futbolculara yönelmesinde bir sakınca yok. Ancak bonservis ödeyebilmesi için öncelikle satış yapması gerekiyor. Bu sebeple Fellaini’nin gelişi, yeni satışa bağlı.

FATİH TERİM SICAK BAKIYOR

Bu sezon Premier Lig’de 14 maça çıkan Belçikalı futbolcu, gol atma başarısı gösteremedi. 2 asistte kaldı. Fellaini konusunda Everton Kulübü’nün de adı geçiyor ancak onlar bu ilgiyi yalanladı. G.Saray, makul bir bonservis bedeliyle işi bitirmeye çalışacak. Fellaini konusuna, “Fırsat transferi” gözüyle bakılıyor. Teknik Direktör Fatih Terim’in de tecrübeli futbolcuya onay verdiği belirtildi. Tarafların yakında masaya oturması bekleniyor.

(Akşam)

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

TÜİK enflasyon rakamlarını açıkladı

TÜİK enflasyon rakamlarını açıkladı

Trump, İran'la ilgili söylediği sözleri poster yaptırdı

Trump, İran'la ilgili söylediği sözleri poster yaptırdı

PKK’lı terörist Kutum'un Sultanbeyli saldırısında da rolü çıktı

PKK’lı terörist Kutum'un Sultanbeyli saldırısında da rolü çıktı

BMGK'nin yeni geçici üyeleri konseyde yerini aldı

BMGK'nin yeni geçici üyeleri konseyde yerini aldı

Kılıçdaroğlu'ndan HDP'ye 'ittifakı gizleyelim' baskısı

Kılıçdaroğlu'ndan HDP'ye 'ittifakı gizleyelim' baskısı

Çin tarihte bir ilki gerçekleştirdi

Çin tarihte bir ilki gerçekleştirdi

TSK, bölgeyi üç koldan kuşattı

TSK, bölgeyi üç koldan kuşattı

Terör örgütü PKK infaz listesine aldı

Terör örgütü PKK infaz listesine aldı
 

POPÜLER HABERLER

Yapımı tamamlandığında deprem anında bile ameliyatlar devam edecek

Yapımı tamamlandığında deprem anında bile ameliyatlar devam edecek

2019'da 121 gün tatil var işte 2019'daki resmi tatil günleri

2019'da 121 gün tatil var işte 2019'daki resmi tatil günleri

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Kayıp firavunun mezarı

Kayıp firavunun mezarı

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA