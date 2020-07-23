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Spor

Somaspor adını finale yazdırdı

TFF 3. Lig'den, TFF 2. Lig'e yükselme yarışında Muğlaspor ile Somaspor play-off yarı final karşılaşmasında karşı karşıya geldi. 2-0'lık galibiyet alan Somaspor adını finale yazdırdı.

DHA23 Temmuz 2020 Perşembe 23:30 - Güncelleme: 23 Temmuz 2020 Perşembe 23:30
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ANTALYA’nın Serik ilçesinde oynanan TFF 3'üncü Lig play-off mücadelesi yarı final maçında Muğlaspor’u 2-0 yenen Somaspor finale yükseldi. 

 TFF 2'nci Lig'e yükselme play-off yarı final mücadelesinde Somaspor ile Muğlaspor karşı karşıya geldi. Serik'e bağlı Belek turizm merkezinde bulunan Gloria Sports Arena futbol sahasında oynanan karşılaşma Muğlaspor'un vuruşuyla başladı. 

İLK FİNALİST SOMASPOR

İlk yarı 0-0 eşitlikle tamamlandı. 56'ncı dakikada gelişen Soma atağında Mehmet Bağlı topu filelere göndererek takımını 1-0 öne geçirdi. 90+5'inci dakikada Somaspor'un gelişen atağında Taner Yıldız’ın attığı golle durum 2-0’a geldi. Maçta başka gol olmayınca Somaspor 2-0'lik galibiyetle finale yükselen tarafı oldu. Maç sonu Somasporlu futbolcular ve yöneticiler selfie yaparak, galibiyeti kutladı.

Somaspor finalde Pazar Spor – Nevşehir Spor galibiyle karşılaşacak. Final maçı 25 Temmuz Cumartesi günü Gloria Sports Arena'da oynanacak.

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