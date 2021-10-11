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Spor

Somaspor istikrar yakalayamadı

Sezona üst üste aldığı iki galibiyetle başlayan TFF 2. Lig Kırmızı Grup takımı Somaspor, son 5 haftada ise aldığı istikrarsız sonuçlarla dikkat çekiyor.

11 Ekim 2021 Pazartesi 11:00 - Güncelleme: 11 Ekim 2021 Pazartesi 11:00
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TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta sezona üst üste 2 galibiyetle başlayan Somaspor, ardından çıktığı 5 maçta yalnız 1 kez sahadan 3 puanla ayrılabildi.

Son 5 sınavda Afyonspor'la 3-3 berabere kalıp, Diyarbekirspor'a deplasmanda 3-1 yenilen Soma, iç sahada Ergene Velimeşespor'u 3-0 mağlup etse de 2 haftadır yine fren yaptı. Hafta içi mesaisinde Sakaryaspor'a 3-0 yenilen siyah-beyazlı ekip, dün iç sahada düşme hattındaki Turgutluspor'la oynadığı Manisa derbisinde öne geçse de 1-1'lik beraberliğe razı oldu.

Geçen sezon 3'üncü Lig'de şampiyon olarak ilçeyi yıllar sonra 2'nci Lig'de temsil eden Somaspor, zirve ortağı olarak başladığı yeni sezonda art arda puan kayıplarıyla 11 puanla 10'uncu sıraya geriledi. Soma'nın liderle arasında 6 puan fark bulunuyor.

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