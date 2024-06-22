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Spor

Somaspor'un yeni patronu Erman Güraçar

TFF 2. Lig ekiplerinden Somaspor teknik direktörlük görevine Erman Güraçar'ın getirildiği duyurdu.

IHA22 Haziran 2024 Cumartesi 17:01 - Güncelleme:
Somaspor'un yeni patronu Erman Güraçar
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TFF 2. Lig ekiplerinden Somaspor'un basın sözcüsü Suat Gündoğan, yaptığı açıklamada 5 yıldır takımın başında olan teknik direktör Burhanettin Basatemür ile yolların ayrıldığını duyurdu. Gündoğan, "Burhanettin hocamızla 5 sezon boyunca tarifi olmayan başarılar, coşkular ve şampiyonluklar yaşadık. Somaspor markasına yaptığı üstün hizmetlerden dolayı Burhanettin hocamıza çok teşekkür ediyoruz. Yeni kariyerinde başarılar diliyoruz. Yeni teknik direktörümüz Erman Güraçar hocamıza ve ekibine hoş geldin diyor, yeni görevlerinde başarılar diliyoruz. Yeni sezonda yeni stadımızda yeni teknik direktörümüz Erman hocamızla daha da güzel başarılara imza atacağız inşallah" dedi.

Somaspor teknik direktörlük görevine getirilen Erman Güraçar, yardımcıları Mustafa Şen, Mahir Çeneli ve İsmail Kavruk ile birlikte Somaspor'un başarısı için çalışacaklarını söyledi.

Somaspor yönetimi, yeni teknik ekiple birlikte takımı daha ileriye taşıma hedefinde olduklarını belirtti.

  • somaspor
  • teknik direktör
  • Erman Güraçar

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