Son 10 yılda transferde büyük zarar!

02.02.2020 10:25 - Güncelleme: 02.02.2020 10:25

TÜRKİYE’DE bir ara transfer dönemi daha sona ererken kulüplerimiz çok sayıda futbolcuyu kadrosuna kattı. Birçok isimle de yollar ayrıldı. Son 10 yıl genelinde ortaya çıkan kar-zarar tablosu ise iç karartıcı cinstendi. Ortada “kar” namına hiçbir şey bulunmuyordu. Galatasaray son 10 yılda attığı ve sattığı futbolcuların karşılığında 104.7 milyon euro zarar etti. Sarı-Kırmızılılar’ın arkasında 102.2 milyon euro zararla Fenerbahçe bulunuyor. Trabzonspor, Ahmet Ağaoğlu dönemi öncesinde çok fazla transfere imza atmıştı. Onların 10 sezondaki toplam zararı ise 35.7 milyon euroyu buldu. Beşiktaş, 23.6 milyon euro zararla “Dört Büyükler” arasında 4. sırada yer aldı. Siyah-Beyazlılar’ın en az zarara sahip olan kulüp olmasının nedeni ise yüksek rakamla satış gerçekleştirmesi... Cenk Tosun, Demba Ba, Tosic gibi isimleri yüksek bedelle gönderen Kara Kartal, buna rağmen eksi hanesinde yer almaktan kurtulamadı.

Akşam