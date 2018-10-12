Son 14 yılın en kötüsü

FENERBAHÇE ile tarihinin en kötü sezon başlangıcına imza atan Phillip Cocu’nun, “Üç Büyükler” arasında da son 14 yılın en kötü istatistiklerine imza attığı ortaya çıktı. Sarı-Lacivertliler’in Hollandalı hocası, geride kalan 8 haftada topladığı 8 puanla Fener, Beşiktaş ve G.Saray arasında son 15 sezonda en az puan toplayan teknik direktör oldu. Cocu, son 20 yılda ise 2004- 2005’te sadece Beşiktaş’ta 8 maçta 6 puan alan Del Bosque’yi geçebildi. COCU, TÜRKİYE’DE BASKI ALTINDA! Başkan Koç’un “Devre arasına kadar kalacak” dediği Phillip Cocu, Türkiye’ye gelen Hollandalı teknik adamlar arasında da en kötüsü oldu. Sadece Fener değil; G.Saray’daki vatandaşlarının da gerisinde kaldı. Fener’de ilk 8 haftalarda Hiddink 11, Advocaat 12 puan alırken, CimBom’da Frank Rijkaard 19, Riekerink ise, 9 puan toplamıştı. Hollanda basınına konuşan Ferdi Kadıoğlu, Cocu’nun Türkiye’de baskı altında olduğunu söyledi.