İSTANBUL 18°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
17 Kasım 2022 Perşembe / 23 RebiülAhir 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,622
  • EURO
    19,3508
  • ALTIN
    1057.32
  • BIST100
    4469.28
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Son 16 turunda Arkas Spor'un rakibi Valsa Group oldu
Spor

Son 16 turunda Arkas Spor'un rakibi Valsa Group oldu

Voleybol CEV Kupası son 16 turuna yükselen Arkas Spor, İtalya temsilcisi Valsa Group ile eşleşti.

AA17 Kasım 2022 Perşembe 09:45 - Güncelleme:
Son 16 turunda Arkas Spor'un rakibi Valsa Group oldu
ABONE OL

Voleybol CEV Kupası son 16 turuna yükselen Arkas Spor, bu turda İtalya'nın Valsa Group takımıyla karşılaşacak.

Son 32 turunda Finlandiya'dan Ford Levoranta'yı her iki maçta da mağlup eden İtalya temsilcisi Valsa Group, son 16 turunda Arkas Spor'un rakibi oldu. Arkas Spor, Belçika'dan Caruur Volley'i 3-2 ve 3-1'lik skorlarla saf dışı bırakarak kupada adını bir üst tura yazdırmıştı.

Daha önce Arkas Spor'da mücadele eden milli voleybolcu Adis Lagumdzija, Valsa Group formasıyla hem Arkas Spor'a hem de kardeşi Mirza Lagumdzija'ya rakip olacak.

Eşleşmenin ilk maçı, 29-30 Kasım veya 1 Aralık'ta İzmir'de, rövanş karşılaşması ise 13-14 veya 15 Aralık'ta İtalya'nın Modena kentinde oynanacak.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.