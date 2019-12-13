14°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7792
  • 6,4631
  • 275.554
  • 110115
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Son 16’ya ‘5 Büyük’ damgası

Şampiyonlar Ligi’nde grup aşamasını geçen 16 takım ilk kez Avrupa’nın beş büyük liginden çıktı. İngiltere ve İspanya’dan 4, İtalya ve Almanya’dan 3, Fransa’dan 2 takım yoluna devam etti.

  • Star Spor
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

DEVLER Ligi’nde bu sezon bir ilk yaşandı. Avrupa’nın kulüpler düzeyindeki en büyük organizasyonunda grup maçları sona ererken son 16’ya kalan takımlar da belli oldu. Grup aşamasını geçen takımlar bu sezon ilk kez Avrupa’nın 5 büyük liginden çıktı. İngiliz ve İspanyollar en başarılı ülkeler oldu. Premier Lig’den Liverpool ve Manchester City grup birincisi, Chelsea ve Tottenham da grup ikincisi olarak turladı. La Liga’dan ise Barcelona ve Valencia lider olarak yola devam ederken, Real Madrid ve Atletico Madrid ise ikinci oldu. Bundesliga ekiplerinden Bayern Münih ve Leipzig lider, Dortmund ikinci olurken, Serie A’dan Juventus birinci, Napoli ve Atalanta ikinci olarak son 16’ya kaldı. Ligue 1’den de PSG lider, Lyon 2. oldu.

Başkan Erdoğan müjdeyi verdi: 100 bin aile kira öder gibi ev sahibi olacak

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Duyanlar şaşkınlığını gizleyemedi... Park halindeki tırla kaza yaptı

Duyanlar şaşkınlığını gizleyemedi... Park halindeki tırla kaza yaptı

İzmir'de korkunç olay! Denizden kadın cesedi çıktı

İzmir'de korkunç olay! Denizden kadın cesedi çıktı

Dünyaya net mesaj: Libya baskılara boyun eğmeyecek

Dünyaya net mesaj: Libya baskılara boyun eğmeyecek

Barış Pınarı Harekatı bölgesinde 104 terörist suçüstü yakalandı

Barış Pınarı Harekatı bölgesinde 104 terörist suçüstü yakalandı

Başakşehir Avrupa'ya devam dedi

Başakşehir Avrupa'ya devam dedi

İşte Başakşehir'in rakipleri

İşte Başakşehir'in rakipleri

Libya'daki UMH birlikleri Trablus'un güneyinde Hafter saldırısını püskürttü

Libya'daki UMH birlikleri Trablus'un güneyinde Hafter saldırısını püskürttü

Bakan açıkladı! Hedefimiz 1 milyona ulaşmak

Bakan açıkladı! Hedefimiz 1 milyona ulaşmak
 

POPÜLER HABERLER

Başkan Erdoğan müjdeyi verdi: 100 bin aile kira öder gibi ev sahibi olacak

Başkan Erdoğan müjdeyi verdi: 100 bin aile kira öder gibi ev sahibi olacak

Liste güncellendi! İşte en değerli 20 Türk futbolcu

Liste güncellendi! İşte en değerli 20 Türk futbolcu

İşte insanlığın sonunu getireceği düşünülen felaketler

İşte insanlığın sonunu getireceği düşünülen felaketler

Fatih Sultan Mehmet camiye çevirmişti, depremde büyük hasar gördü, Şimdi ise...

Fatih Sultan Mehmet camiye çevirmişti, depremde büyük hasar gördü, Şimdi ise...

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA