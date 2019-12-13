Son 16’ya ‘5 Büyük’ damgası

DEVLER Ligi’nde bu sezon bir ilk yaşandı. Avrupa’nın kulüpler düzeyindeki en büyük organizasyonunda grup maçları sona ererken son 16’ya kalan takımlar da belli oldu. Grup aşamasını geçen takımlar bu sezon ilk kez Avrupa’nın 5 büyük liginden çıktı. İngiliz ve İspanyollar en başarılı ülkeler oldu. Premier Lig’den Liverpool ve Manchester City grup birincisi, Chelsea ve Tottenham da grup ikincisi olarak turladı. La Liga’dan ise Barcelona ve Valencia lider olarak yola devam ederken, Real Madrid ve Atletico Madrid ise ikinci oldu. Bundesliga ekiplerinden Bayern Münih ve Leipzig lider, Dortmund ikinci olurken, Serie A’dan Juventus birinci, Napoli ve Atalanta ikinci olarak son 16’ya kaldı. Ligue 1’den de PSG lider, Lyon 2. oldu.