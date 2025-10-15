İSTANBUL 20°C / 14°C
Spor

Son 25 futbolcu arasındalar! Golden Boy'da gözler Arda Güler ve Kenan Yıldız'da

Golden Boy 2025 için adını son 25 futbolcu arasına yazdıran genç yetenekler belli oldu. Milli futbolcular Arda Güler ve Kenan Yıldız da listede kendine yer buldu.

15 Ekim 2025 Çarşamba 19:38
Son 25 futbolcu arasındalar! Golden Boy'da gözler Arda Güler ve Kenan Yıldız'da
Avrupa'nın en prestijli genç futbolcu ödüllerinden Golden Boy 2025 için finale kalan 25 isim belli oldu.

İtalyan Tuttosport tarafından düzenlenen ve Avrupa futbolunun geleceğini şekillendiren ödülde, Türkiye'yi iki genç yıldız temsil ediyor.

Real Madrid forması giyen Arda Güler ile Juventus'un genç yeteneği Kenan Yıldız, Avrupa futbolunun geleceğini şekillendirmesi beklenen isimler arasında yer aldı.

"Football Benchmark Index" verilerine göre belirlenen ilk 20 isim arasında şu oyuncular yer aldı:

* Pau Cubarsí (FC Barcelona)

* Désiré Doué (Paris Saint-Germain)

* Dean Huijsen (Real Madrid CF)

* Kenan Yıldız (Juventus FC)

* Myles Lewis-Skelly (Arsenal FC)

* Warren Zaïre-Emery (Paris Saint-Germain FC)

* Arda Güler (Real Madrid CF)

* Franco Mastantuono (Real Madrid CF)

* Ethan Nwaneri (Arsenal FC)

* Jorrel Hato (Chelsea FC)

* Geovany Quenda (Sporting CP)

* Estevão (Chelsea FC)

* Leny Yoro (Manchester United FC)

* Senny Mayulu (Paris Saint-Germain FC)

* Nico O'Reilly (Manchester City FC)

* Eliesse Ben Seghir (Bayer Leverkusen)

* Victor Froholdt (FC Porto)

* Lucas Bergvall (Tottenham Hotspur)

* Archie Gray (Tottenham Hotspur)

* Mamadou Sarr (RC Strasbourg)

Ayrıca jüri tarafından belirlenen "Wild Card" kategorisinde 5 genç oyuncu daha listeye dahil edildi:

* Jobe Bellingham (Borussia Dortmund)

* Francesco Pio Esposito (Inter FC)

* Rodrigo Mora (FC Porto)

* Giovanni Leoni (Liverpool FC)

* Aleksandar Stanković (Club Brugge)

Golden Boy 2025'in kazananı kasım ayında açıklanacak.

