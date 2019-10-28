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Son 30 yılın en kötüsü

Şu ana kadar 9 kez rakip fileleri havalandıran Cim-Bom, ligde 9. haftalar itibariyle 1989-1990 sezonundan bu yana en kısır dönemini yaşıyor. Son 13 maçın 7’sinde Galatasaray’ın golü yok.

  • Star Spor
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BEŞİKTAŞ derbisinden eli boş dönen Galatasaray’ın golcüsü var, golü yok... Sarı-Kırmızılılar, Süper Lig’de 9’uncu haftalar itibarıyla son 30 yılın en kısır dönemini yaşıyor. Ligin geride kalan bölümünde 9 kez rakip fileleri havalandıran Cim-Bom, en son 1989-1990 sezonunda aynı dönemde 9 gol kaydetmişti. Aslan, 30 yıldan beri hiçbir sezonda 11’den daha az gol atmamıştı. Galatasaray bu sezon Süper Lig, Şampiyonlar Ligi ve TFF Süper Kupa’da oynadığı 13 karşılaşmanın 7’sinde gol atmayı başaramazken, 10 kez rakip fileleri havalandırdı, kalesinde ise 11 gol gördü. Falcao ve Andone transferine rağmen gol yollarında büyük sıkıntı yaşayan Aslan’da Babel en golcü (3) isim konumunda bulunuyor.

 

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