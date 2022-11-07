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Spor

Son 5 sezonun en iyi Kayserispor'u

Süper Lig'in 13. haftasını galibiyetle kapatan Yukatel Kayserispor, puan tablosunda 5. sıraya yükseldi.

IHA7 Kasım 2022 Pazartesi 09:48 - Güncelleme:
Son 5 sezonun en iyi Kayserispor'u
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Süper Lig'in 13. haftasını Gaziantep FK galibiyeti ile kapatan Yukatel Kayserispor, puan tablosunda 5. sıraya çıktı. Ligin 13. haftasında deplasmanda Gaziantep FK'yi 2-1 mağlup eden ve haftayı 3 puanla kapatan sarı kırmızılılarda keyifler yerinde. Beşiktaş, Trabzonspor ve Konyaspor'un puan kaybettiği haftada önemli bir galibiyet elde eden Yukatel Kayserispor, geride kalan 13. haftada 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet alarak 23 puan topladı. Topladığı 23 puanla 5. sıraya kadar yükselen Kayserispor son 5 sezonun en iyi sezonunu geçiriyor.

Sarı kırmızılılar ligin 14. haftasında Pazar günü sahasında Konyaspor'u konuk edecek.

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