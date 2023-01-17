Son 5 yılın en iyi Kayserispor'u

Süper Lig'e iyi bir başlangıç yapan ve 19 haftalık periyotta 8 galibiyet, 2 beraberlikle 26 puan toplayan sarı-kırmızı ekip, ilk yarıyı 8. sırada tamamladı.

Ligde ilk yarılar itibarıyla son 5 sezonun en iyi grafiğini çizen Kayseri temsilcisi, maç başı 1,44 puan ortalamasıyla oynadı.

Kayserispor 2017-2018 sezonunun ilk devresini 30 puanla 5. sırada tamamlamıştı.



Kayseri ekibinin son 5 sezondaki ilk yarı performansı şöyle:

Sezon O G B M A Y Av P 2018-2019 17 5 4 8 15 25 -10 19 2019-2020 17 2 4 11 16 42 -26 10 2020-2021 20 5 4 11 14 26 -12 19 2021-2022 19 6 6 7 27 28 -1 24 2022-2023 18 8 2 8 28 25 3 26

Not: Kayserispor Kulübünün Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Kulüp Lisans Kurulunun 3 puan silme cezasına ilişkin Tahkim Kuruluna yaptığı itiraz başvurusu sonuçlanmadığı için istatistiki değerlendirme 26 puan üzerinden yapılmıştır.

EN İSTİKRARLISI ONUR BULUT

Sarı-kırmızılı ekipte Onur Bulut, ligin ilk yarısında takımın en istikrarlı oyuncusu oldu. Onur, 18 maçta da 90 dakika forma giyerek 1620 dakika sahada kaldı.

Lionel Carole 18 maçta 1602, 17'şer karşılaşmada forma giyen futbolculardan Bilal Bayazıt 1530, Dimitrios Kolovetsios 1518, Miguel Cardoso ise 1373 dakika süre aldı.

Teknik direktör Çağdaş Atan, ligin ilk yarısında 25 oyuncuya forma şansı verdi.



GAVRANOVİC VE CARDOSO'DAN GOLLERE KATKI

Kayseri temsilcisi, bu sezon 18 maçta 28 gol sevinci yaşadı, rakiplerinin 25 golüne engel olamadı.

Kayserispor'un en skorer isimleri ise 5'er golle Mario Gavranovic ile Miguel Cardoso oldu.

Bernard Mensah ve Oliver Kemen 3'er, Onur Bulut, Majid Hosseini, Mame Thiam ve Ramazan Civelek 2'şer kez fileleri havalandırdı. Gökhan Sazdağı, Ali Karimi, İlhan Parlak ve Andrea Bertolacci de birer gol kaydetti.



Sarı-kırmızılılarda bir kırmızı ve bir sarı kart gören Ali Karimi ise en "hırçın" isim olarak dikkati çekti. Miguel Cardoso ve Majid Hosseini de 5'er kez sarı kartla cezanlandırıldı.



"TAKIMDA KARDEŞLİK HAVASI VAR"

Kayserispor Kulübü Asbaşkanı Tufan Koç, AA muhabirine açıklamasında, bu sezona transfer yapmadan başladıklarını anımsattı.

Teknik direktör Çağdaş Atan'ın Kayserispor'a "Hayaller bütçelerden büyüktür" sözüyle geldiğini hatırlatan Koç, "Transfer yapmadan başladığımız sezonun ilk devresini 26 puanla kapatmak iyi bir sonuç. Bundan sonrası bizim için daha da önemli. Çünkü ligin ilk devresinde buraya kadar gelmişken artık bunun üzerine koyarak gitmemiz lazım." diye konuştu.

Koç, Kayserispor'un çok güçlü bir kadrosu bulunduğunu ve takımın ligin ilk devresinde bazı maçlarda şanssızlık yaşamış olsa da ikinci yarı üst sıraları zorlayacağını belirtti.



"İnanmış" bir teknik direktörle başarının yakalanabileceğini ve bunu Kayserispor'un bu yıl net bir şekilde gösterdiğini vurgulayan Koç, şunları kaydetti:

"Bu sezon çoğu takım birçok futbolcu aldı. Çok transfer yapmakla başarının sağlanamadığının birçok örneği var. Yani çok futbolcu almakla başarı gelecek diye bir şey yok. Biz bir tane bile futbolcu almadık ama güçlüyüz, takımımız iyi. Takımda kardeşlik havası var. İnşallah bundan sonrası da güzel olacak. Biz ilk devrede yenildiğimiz maçların çoğunda kötü oynamadık. Çocuklar ellerinden geleni yaptı ama bazen sonuçlar istediğiniz gibi olmuyor. Hocamıza inanıyoruz."